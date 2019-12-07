* القاضي يرفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

* وكشف رجل الأعمال عشايبو خلال تقديم شهادته أمام القاضي، تفاصيل حرمانه من رخص وعقود الإستثمار في المجال من طرف وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب وسلال قام بعمله وتدخل لدى بوشوارب وأجاب عن طلبنا وقال لنا بأنه لا يمكن ان يتحكم في بوشوارب.

وأضاف شركة كيا أخبرته بأن السلطات الجزائرية لا تريد أن تستثمر معه وتريد عرباوي،: "بوشوارب كان يقوم باعمال شيطانية"

وفي ملف فورد ذكر عشايبو بأنه وضع في 2016 ملفا لتركيب سيارات فورد ومنحوها لعيسيو الذي لا يحوز على أي تجربة في هذا المجال، وبوشوارب اودع طلبا في نفس اليوم للقاء المدير التنفيذي لفورد. المدير التنفيذي لفورد استغرب مما فعله بوشوارب وقال لي ماذا افعل مع وزيركم لا يريد ان تعملوا معنا".

* علي حداد: السعید شقيق عبد العزيز بوتفليقة، طلب مني المساھمة في الحملة الانتخابية لبوتفليقة، بالإضافة إلى أن ھناك من سینضم إلینا، وھم يحیاوي نبیل، منذر بودن، عبد المالك سلال، والشايب حمود مدير المالیة، يوم 25 جانفي.

ويسأل القاضي: من قدم لك الأموال ( لصالح الحملة ) ؟ حداد: في 6 مارس السعید، قال لي ھناك أموال في مديرية الحملة اسحبھا لا تتركھا ھناك، مضيفا إن معزوز جاء إلي في مقر الأفسیو، كنت مع بايري، كان قد تكلم مع بايري بأنه سیأتي إلینا، شربنا معه قھوة، أخبرنا أنه جاء لیساھم بمبلغ من المال، قلت له سلمه لبايري، بايري رفض نقل الأموال للمديرية.

القاضي: يستدعي الشايب حمود، ويسأل: أين كنتم تودعون الأموال؟ الشايب: في بنك القرض الشعبي الجزائري في حساب باسم سلال وزعلان.. وسحبت الأموال على ثلاث مراحل 5 ملیار و 5.2 ملیار و12 ملیار..

القاضي يسأل حداد: معزوز قال إنه جلب لك الأموال 39 مليار، هل هذا صحيح ؟، حداد يجيب: أشهد أن معزوز جلب الأموال وقدم للمكتب مع "بايري" إلى مكتب الأفسيو ومنح صكا بـ 39 مليار.

*القاضي ينادي للمعنيين بملف مصانع السيارات.

*القاضي يستمع لممثلي الشركات التي مولت الحملة المتھمة بتبییض الأموال، وبالتمويل الخفي للحملة، ومخالفة تشريع الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وھي: شركة بن يطو بايري ناشطة في مجال الصیدلانیة، شركة إيفال نشاطھا تسويق السیارات مؤسسھا بايري، إيفال industry شركة sarl تسوق الھواتف والمعلوماتیة، شركة بانورامیك construction يساھم فیھا بايري وتنشط في الترقیة العقارية، كیا الجزائر.

*القاضي يستدعي الشايب حمود، والعرباوي

* القاضي يستمع لعلي حداد المتهم بتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة.

*انطلاق جلسة محاكمة المتھمین القاضي يستدعي المتھمین علي حداد، أحمد أوارون ، الحاج سعید مالك ، شايب حمود.

* بداية دخول المتهمين إلى قاعة المحاكمة بعد ما دخل الشهود

تستأنف محكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.