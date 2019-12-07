* القاضي يأمر بإخراج السعيد بوتفليقة من قاعة المحاكمة، لتقوم فرقة أمنية بإخراجه من المحكمة وإرجاعه إلى السجن.

* السعيد بوتفليقة يلتزم الصمت ويرفض الإجابة على أسئلة القاضي.

* القاضي: أنت كلفت حداد بنقل أمول تمويل الحملة.

* سعيد بوتفليقة يرفض الإجابة.

* القاضي: علي حداد يقول أنك كلفته بنقل مبلغ من فيلا بحيدرة.

* استئناف الجلسة بعد دخول المتهمين إلى قاعة المحاكة إضافة إلى السعيد بوتفليقة.

* وصول السعيد بوتفليقة إلى محكمة سيدي امحمد.

* تصريح رجل الأعمال عبد الرحمن عشايبو الذي تأسس كطرف مدني في قضية تركيب السيارات.

* ترقب وصول السعيد بوتفليقة إلى محكمة سيدي امحمد واستعدادات لاستئناف الجلسة.

* إجراءات أمنية مشددة جدا قبل وصول السعيد بوتفليقة إلى محكمة سيدي امحمد، حيث تم منع الدخول أو الخروج من المحكمة.

* طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد باحضار السعيد بوتفليقة، حيث سيمثل اليوم، أمام المحكمة كشاهد في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

* المحامي: نوني ابراهيم عضو بهيئة الدفاع يتحدث عن محاكمة المتورطين في قضية تركيب السيارات

* ترفع الجلسة لغاية حضور السعيد بوتفليقة كشاهد

* وكيل الجمهورية يطلب سماع السعيد بوتفليقة

* استئناف جلسة محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات

* قال نجل ربراب عمر قبل رفع الجلسة، أن لديه علامة "هيونداي" وشركة التي تصنع "رومورك" الشاحنات وشركة "فيات" في 2014 قدمنا ملف للحصول على مشروع لتركيب السيارات لكن لم نتلق أي رد، وتابع أنهم منذ عشرين سنة وهم يتعاملون في مجال السيارات لكن بعدها تم إقصاؤهم بطريقة غير مفهومة، وقال أنه تم منح الموافقة والرخص لعرباوي وطحكوت وآخر للعمل في نفس الماركة التي كانوا يعملون فيها.

أكد ربراب أنه تنقل عدة مرات لوزارة الصناعة، لكن كل المراسلات بقيت دون رد مع تجميد كل نشاطات مجمع ربراب.

* القاضي يرفع جلسة المحاكمة لتستأنف في 14:30

* القاضي ينادي عمر ربراب لتقديم إفادته كطرف مدني في ملف تركیب السیارات

* القاضي يستدعي مديرة تطوير الاستثمار بوزارة الصناعة قالت: أنها استقبلت عشايبو، تسلمت ملفه لكن auto emin لديه مشكل مع المجلس الوطني للاستثمار ولیس بوزارة الصناعة.

* قال صاحب شركة "إيمين أوتو" أنه مستثمر لأربع أنواع في الجزائر "جاك" وأنواع أخرى، وأنه حصل على موافقة مبدئية للعمل وكلفه المشروع حوالي 95 مليون دولار إلا أنه تفاجأ بعدم تلقيه أي رد من الموافقة النهائية، لا من أويحيى ولا من سلال وأنه حتى السفير الصيني راسل أحمد أويحيى في أفريل 2018 وشرح كل وضعية علامة "جاك " لكن دون رد.

* القاضي يستدعي ممثل المتعامل التركي "أيمين أوتو" كطرف مدني

* القاضي يعلن عن استئناف الجلسة

* القاضي يرفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

* وكشف رجل الأعمال عشايبو خلال تقديم شهادته أمام القاضي، تفاصيل حرمانه من رخص وعقود الإستثمار في المجال من طرف وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب وسلال قام بعمله وتدخل لدى بوشوارب وأجاب عن طلبنا وقال لنا بأنه لا يمكن ان يتحكم في بوشوارب.

وأضاف شركة كيا أخبرته بأن السلطات الجزائرية لا تريد أن تستثمر معه وتريد عرباوي،: "بوشوارب كان يقوم باعمال شيطانية"

وفي ملف فورد ذكر عشايبو بأنه وضع في 2016 ملفا لتركيب سيارات فورد ومنحوها لعيسيو الذي لا يحوز على أي تجربة في هذا المجال، وبوشوارب اودع طلبا في نفس اليوم للقاء المدير التنفيذي لفورد. المدير التنفيذي لفورد استغرب مما فعله بوشوارب وقال لي ماذا افعل مع وزيركم لا يريد ان تعملوا معنا".

* علي حداد: السعید شقيق عبد العزيز بوتفليقة، طلب مني المساھمة في الحملة الانتخابية لبوتفليقة، بالإضافة إلى أن ھناك من سینضم إلینا، وھم يحیاوي نبیل، منذر بودن، عبد المالك سلال، والشايب حمود مدير المالیة، يوم 25 جانفي.

ويسأل القاضي: من قدم لك الأموال ( لصالح الحملة ) ؟ حداد: في 6 مارس السعید، قال لي ھناك أموال في مديرية الحملة اسحبھا لا تتركھا ھناك، مضيفا إن معزوز جاء إلي في مقر الأفسیو، كنت مع بايري، كان قد تكلم مع بايري بأنه سیأتي إلینا، شربنا معه قھوة، أخبرنا أنه جاء لیساھم بمبلغ من المال، قلت له سلمه لبايري، بايري رفض نقل الأموال للمديرية.

القاضي: يستدعي الشايب حمود، ويسأل: أين كنتم تودعون الأموال؟ الشايب: في بنك القرض الشعبي الجزائري في حساب باسم سلال وزعلان.. وسحبت الأموال على ثلاث مراحل 5 ملیار و 5.2 ملیار و12 ملیار..

القاضي يسأل حداد: معزوز قال إنه جلب لك الأموال 39 مليار، هل هذا صحيح ؟، حداد يجيب: أشهد أن معزوز جلب الأموال وقدم للمكتب مع "بايري" إلى مكتب الأفسيو ومنح صكا بـ 39 مليار.

*القاضي ينادي للمعنيين بملف مصانع السيارات.

*القاضي يستمع لممثلي الشركات التي مولت الحملة المتھمة بتبییض الأموال، وبالتمويل الخفي للحملة، ومخالفة تشريع الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وھي: شركة بن يطو بايري ناشطة في مجال الصیدلانیة، شركة إيفال نشاطھا تسويق السیارات مؤسسھا بايري، إيفال industry شركة sarl تسوق الھواتف والمعلوماتیة، شركة بانورامیك construction يساھم فیھا بايري وتنشط في الترقیة العقارية، كیا الجزائر.

*القاضي يستدعي الشايب حمود، والعرباوي

* القاضي يستمع لعلي حداد المتهم بتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة.

*انطلاق جلسة محاكمة المتھمین القاضي يستدعي المتھمین علي حداد، أحمد أوارون ، الحاج سعید مالك ، شايب حمود.

* بداية دخول المتهمين إلى قاعة المحاكمة بعد ما دخل الشهود

تستأنف محكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.