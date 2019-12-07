تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم، عبد المجيد تبون، اليوم السبت من البيض بفك العزلة عن المناطق النائية للبلاد منها هذه الولاية مع بعث استثمار "حقيقي" قادر على خلق الثروة ومناصب شغل.

وقال تبون في تجمع شعبي نشطه بالقاعة المتعددة الرياضات لهذه الولاية في إطار اليوم ما قبل الأخير من الحملة الانتخابية التي ينشطها تحت شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون" أنه يتعهد في حال انتخابه رئيسا للجمهورية بـ "فك العزلة عن كافة المناطق النائية للبلاد بما فيها البيض" وذلك من خلال "شق الطرقات وإنجاز خطوط جديدة للسكة الحديدية والقضاء على كافة المشاكل التي تعيق التنمية".

كما وعد تبون بخلق استثمار "حقيقي" قادر على خلق الثروة ومناصب شغل في كافة ربوع البلاد، مؤكدا أن برنامجه الانتخابي الذي يحمل 54 التزاما "تيمنا بالفاتح من نوفمبر 1954 يرفع الغبن والتهميش عن الطبقات الهشة" بعدة إجراءات وآليات كإلغاء الضريبة على الأجور التي تقل عن 30 ألف دج.

ومن هذه الولاية جدد تبون التزامه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية بالتكفل "الفعلي" بمشاكل الشباب وانشغالاتهم وجعلهم أولوية في كل السياسات والقطاعات وكذا تسليمهم المشعل ومنحهم مناصب المسؤولية.

وبعد أن اعتبر ذات المترشح بأن الجزائر تمر اليوم بمرحلة "صعبة " أكد أن البلاد تتجه لـ "بناء جمهورية جديدة بداية من 13 ديسمبر القادم " مشددا في ختام كلمته على ضرورة التصويت "بقوة" يوم الخميس القادم.