یمثل السعید بوتفلیقة شقیق الرئیس السابق عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، أمام محكمة سیدي امحمد كشاھد في ملف التمويل الخفي

للحملة الانتخابیة.

وطلب وكیل الجمھورية سماع السعید بوتفلیقة، بعد ورود اسمه في جلسات المرافعة والاستماع في ملف التمويل الخفي لحملة رئاسیات أفريل2019 .

ورفع القاضي الجلسة إلى غاية حضور السعید بوتفليقة كشاھد في القضیة، فیما اتخذت إجراءات أمنية مشددة قبل وصول المطلوب إلى المحكمة.

وكان رجل الأعمال، علي حداد، قد أكد خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة أن السعيد بوتفليقة كان يطلب منه جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه.