تمكنت وحدات حراس السواحل التابعة لولاية سكيكدة اليوم السبت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 19 شابا ينحدرون من عديد ولايات الوطني حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

المهاجرين غير الشرعيين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 38 سنة وينحدرون من ولايات كل من الجزائر العاصمة وسكيكدة وعنابة وقسنطينة وسوق أهراس.

كل أفراد المجموعة قد تم فحصهم من طرف طبيب الحماية المدنية بعد أن تم اجلاؤهم من عرض البحر إلى المؤسسة المينائية لسكيكدة وهم بصحة جيدة.

من جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع بأن هؤلاء الشباب قد انطلقوا من منطقة شطايبي بولاية عنابة قبل أن تتمكن دوريات تابعة لحراس السواحل لسكيكدة من إيقافهم على بعد 30 كلم شمال شطايبي.