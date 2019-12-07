تألق الدولي الجزائري رامي بن سبعيني اليوم السبت مسجلا ثنائية سمحت لفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ بالإطاحة بالعملاق البافاري.

وفشل بايرن ميونخ في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالدوري الألماني، وذلك عقب سقوطه أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (1-2)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14.

بهذه النتيجة، تراجع بايرن للمركز السادس بعدما توقف عند 24 نقطة، بينما حافظ غلادباخ على صدارة الترتيب بوصوله للنقطة 31.

هدف بايرن جاء عن طريق الكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقيقة 49، وعادل رامي بن سبعيني النتيجة لمونشنغلادباخ بعد 11 دقيقة، قبل أن يسجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 92.