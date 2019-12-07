ينظم في هذه الأثناء ، من أمسية اليوم ، عشرات الشباب من سكان بلدية البويرة لعاصمة الولاية تجمعا شعبيا بساحة الشهداء تتبعه مسيرة تجوب مختلف الشوارع الرئيسية لمقر الولاية.

وردد المتظاهرون بالحرية للجزائر وأيضا برفض إجراء الانتخابات وضد التدخل الأجنبي كما درسوا إمكانية تجسيد الإضراب العام الذي سينطلق غدا ويمس مختلف القطاعات يستثنى منها عمال المستشفيات والصيدليات مع إعادة الحياة بعد الساعة الخامسة مساء .

وأكد المتظاهرون التزامهم بالسلمية في مسيراتهم وعدم الانصياع وراء الأحداث خاصة الأخيرة التي حاول "مخططوها" جر الولاية إلى ما لا يحمد عقباه.