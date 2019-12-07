قال عاملون في مجال الإطفاء إن السيطرة على حريق غابات ضخم على أطراف مدينة سيدني الأسترالية سيستغرق أسابيع، ولن يتم إخماده دون أمطار غزيرة، وذلك بعد أن غطى الدخان سماء المدينة، مما أدى إلى زيادة في أمراض الجهاز التنفسي وإلغاء مباريات رياضية في الهواء الطلق.



ويكافح الآلاف من رجال الإطفاء المنهكين قرابة 100 حريق في ولاية نيو ساوث ويلز، السبت، ويحاولون إخماد حرائق الغابات منذ شهر.

واشتعل الحريق الكبير شمالي سيدني، أكبر مدن أستراليا، الجمعة، بعد اندماج عدد من الحرائق، ويستعر الآن في حوالي 830 ألف فدان.