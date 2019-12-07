تربع ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني، السبت، بعد تحقيقه الانتصار الرابع على التوالي في الدوري.

وانتصر ريال مدريد على إسبانيول بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو بيرنابيو، بالرغم من الأداء "غير المقنع" الذي قدمه الفريق في الجولة الـ16 من منافسات الدوري.

وتقدم المدافع الفرنسي رافاييل فاران "للملكي" في الدقيقة 37، بعد أن انفرد بالحارس بفضل تمريرة زميله الفرنسي كريم بن زيمة، ليضعها بسهولة في المرمى.

وعزز هداف الفريق بن زيمة النتيجة في الدقيقة 79، بعد لعبة ثنائية بينه وبين الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي.

وطرد حكم المباراة مدافع "الملكي"، الفرنسي فيرلان مندي، بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 83.

واقتنص ريال مدريد صدارة الدوري من غريمه برشلونة مؤقتا، بفارق 3 نقاط، بانتظار مواجهة الأخير مع مايوركا مساء السبت.