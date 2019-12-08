كذبت منتخبة بالمجلس الشعبي الولائي في سكيكدة ما قاله مدير تنفيذي بخصوص الاهتمام بأطفال التوحد والـ«تريزوميا” بالولاية، حيث أن المدير قال، في رده على الأسئلة التي طرحت خلال الاجتماع إن هذه الفئة متكفل بها، حسب ما ينص عليه القانون. غير أن عضوة المجلس الشعبي ذكرت، في تدخلها أمام أعضاء المجلس، عكس ما قاله المدير التنفيذي، وذكرت أن هذه الفئة مهمشة وأن المدير لم يطبق بنود القانون الخاص بأطفال التوحد والـ«تريزوميا”، الأمر الذي جعل الحضور يوجه نظراته إلى المدير الذي عجز عن الرد على ما قالته المنتخبة التي ينصب عملها على متابعة واقع التكفل بهذه الفئة الهشة من المجتمع.