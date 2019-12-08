أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصل به هاتفيا وقدم تعازيه بضحايا الهجوم الذي نفذه مواطن سعودي على قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا.

وأضاف ترامب في تغريدتين نشرهما على حسابه في "تويتر"، أن الملك سلمان قاله له إن "الشعب السعودي غاضب بشدة من الأعمال الوحشية التي قام بها مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال مشاعر الشعب السعودي تجاه الشعب الأمريكي"، معربا عن "حب الشعب السعودي للشعب الأمريكي".