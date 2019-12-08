* وكيل الجمهورية: سلال متهم أيضا بالتصريح الكاذب لعدم تصريحه بسيارة "رانج روفر" كما فتح حسابين بنكيين لتمويل الحملة الانتخابية.

* وكيل الجمهورية: عبد المالك سلال أساء استغلال الوظيفة من خلال تهميش دور الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وتبديد أموال عمومية ترتب عنه خسارة 24 مليار دينار للخزينة العمومية.

* وكيل الجمهورية: أويحيى متهم أيضا بالتصريح الكاذب لعدم التصريح بممتلكاته فحسابه ببنك في اسطاوالي والذي فيه 30 مليار سنتيم محل شبهة فلم يستطع تبرير مصدر هذه الأموال كما هو متهم بتبييض أموال بعد أن قام بتحويل هذه الأموال لأفراد عائلته.

* وكيل الجمهورية: أويحيى متابع أيضا بسوء استغلال الوظيفة فاعتمد مشروع معزوز قبل الموافقة عليه من مجلس الاستثمار، ترتب عن ذلك تبديد77 مليار دينار.

* وكيل الجمهورية: أويحيى مارس المعاملة التفضيلية لصالح معزوز بدون وجه حق.

* وكيل الجمهورية: أويحيى منح امتيازات عمدا في مجال الصفقات العمومية، لماذا 5 + 5 ؟ ألا يوجد متعاملين آخرين في هذه البلاد ؟.

* وكيل الجمهورية: بوشوارب سحب أموال ضخمة على مرتين، أولها بقيمة 10 ملايير دينار والثانية 13 مليار دينار، وهي مجهولة المصدر ما يدل أنها أموال "مبيضة".

* وكيل الجمهورية: بوشوارب متهم أيضا بتبييض الأموال.

* وكيل الجمهورية: بوشوارب بدد 15 مليار دينار و772 مليون دينار.

* المتهم بوشوارب وبصفته وزير الصناعة منح عمدا امتيازات بدون مبررات وهو فار حاليا وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

* وكيل الجمهورية: تركيب السيارات في باطنه استدمار لاقتصاد الوطني.

* وكيل الجمهورية: هؤلاء زرعوا الشك واليأس في نفوس الشعب إلى درجة أن أصبح جزء كبير من الشعب لا يثق في مسؤول ولا إدارة ولا حتى في هذه المحاكمة.

* وكيل الجمهورية يشرع في المرافعة.

* تستأنف اليوم المحاكمة في ملفي مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة، بعد أن تم استدعاء السعيد بوتفليقة للاستماع لشهادته عقب تحميل رجل الأعمال علي حداد المسؤولية له في ملف تمويل الحملة الانتخابية لشقيقه، غير أن السعيد بوتفليقة رفض الرد على أسئلة العدالة.