الحملة الانتخابية في يومها الأخير
أخبار الوطن
8 ديسمبر 2019 () - إ.ش/وأج
برنامج الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 في يومها الـ 22 والأخير:
- عبد المجيد تبون ينظم تجمعا شعبيا بالجزائر العاصمة.
- علي بن فليس ينظم تجمعا شعبيا بالجزائر العاصمة.
- عبد القادر بن ڨرينة ينظم تجمعا شعبيا بولاية ورڨلة.
- عز الدين ميهوبي ينظم تجمعين شعبيين بولايتي باتنة (بريكة) على الساعة العاشرة صباحا و مسيلة على الساعة الـ 14:00 إلى جانب نشاط جواري بولاية برج بوعريريج.
-عبد العزيز بلعيد ينشط ندوة صحفية بفندق الجزائر "سان جورج سابقا" بالجزائر العاصمة على الساعة الـ 10:00 صباحا.