الحملة الانتخابية في يومها الأخير

أخبار الوطن
8 ديسمبر 2019 () - إ.ش/وأج
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برنامج الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 في يومها الـ 22 والأخير:

 - عبد المجيد تبون ينظم تجمعا شعبيا بالجزائر العاصمة.

 - علي بن فليس ينظم تجمعا شعبيا بالجزائر العاصمة.

 - عبد القادر بن ڨرينة ينظم تجمعا شعبيا بولاية ورڨلة. 

 - عز الدين ميهوبي ينظم تجمعين شعبيين بولايتي باتنة (بريكة) على الساعة العاشرة صباحا و مسيلة على الساعة الـ 14:00 إلى جانب نشاط جواري بولاية برج بوعريريج.

 -عبد العزيز بلعيد ينشط ندوة صحفية بفندق الجزائر "سان جورج سابقا" بالجزائر العاصمة على الساعة الـ 10:00 صباحا.

 

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