برنامج الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 في يومها الـ 22 والأخير:

- عبد المجيد تبون ينظم تجمعا شعبيا بالجزائر العاصمة.

- علي بن فليس ينظم تجمعا شعبيا بالجزائر العاصمة.

- عبد القادر بن ڨرينة ينظم تجمعا شعبيا بولاية ورڨلة.

- عز الدين ميهوبي ينظم تجمعين شعبيين بولايتي باتنة (بريكة) على الساعة العاشرة صباحا و مسيلة على الساعة الـ 14:00 إلى جانب نشاط جواري بولاية برج بوعريريج.

-عبد العزيز بلعيد ينشط ندوة صحفية بفندق الجزائر "سان جورج سابقا" بالجزائر العاصمة على الساعة الـ 10:00 صباحا.