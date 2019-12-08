أقدم، أمس السبت، شاب يبلغ من العمر 32 سنة على الانتحار شنقا بعد 48 ساعة من انتحار زوجته في نفس الظروف بمدينة ثليجان جنوب غرب تبسة.

وكانت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة قد تدخلت لأجل تحويل جثة المعني إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة بعدما عثر عليه معلق بحبل ملفوف حول رقبته بشرفة منزله العائلي بعمارة بالطابق الأول على مستوى حي 80 سكن ببلدية ثليجان.

جدير بالذكر، أن زوجته انتحرت في نفس الظروف منذ يومين، وقد أمر وكيل بتشريح الجثتين والتحقيق في ملابسات الحادثة .