نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء ورقلة اليوم الأحد بخمس سنوات سجنا نافذا ضد المدعو (ب. خالد/ 24 سنة) بعد إدانته بجناية محاولة القتل العمد إضرارا بالضحية )ب -خميس(.

وتعود وقائع هذه القضية الجنائية وفقا لمحضر الإحالة القضائية، إلى شهر مارس 2018 حينما اتصل الجاني القاطن بمدينة ورقلة هاتفيا بالضحية (ب.خ) ليلا وهو أحد أبناء عمومته، حيث طالب منه الحضور فورا لأمر يهمه.

وقد استجاب (ب-خ) للطلب وغادر مسكنه المجاور لمسكن الجاني الذي قام مباشرة بالاعتداء بخنجر على الضحية على مستوى البطن، مسببا له جروحا غائرة مما تطلب إخاطتها، وذلك بدعوى أنه قد قام قبل ذلك باعتراض سبيل أخيه الأصغر والاعتداء عليه بالضرب.

وكان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته بشأن هذه القضية أن الجاني كان يحاول من خلال تنفيذ الاعتداء قتل الضحية بدليل اختياره لمكان حساس في الجسم, مشيرا إلى ثبوت القرائن في هذه القضية، ملتمسا من هيئة المحكمة إدانته بعشرين سنة سجنا نافذا.

يذكر أن محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء ورقلة التي انطلقت جلساتها هذا اليوم من المقرر أن تعالج في إطار هذه الدورة 120 قضية والتي سيمثل فيها 228 متهما.