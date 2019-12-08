أعلن المخرج السوري باسل الخطيب، عن دعمه لمرشح انتخابات الجزائر وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، مشيرا إلى أن انتخابه سيشكل سابقة في هرم قادة الدول العربية.

ونشرت صفحات مؤيدة لميهوبي على "فايسبوك" مقطع فيديو للمخرج السوري يقول فيه إن "أياما قليلة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وكلنا أمل في أن يجتاز الجزائريون هذه اللحظة التاريخية بجو من النزاهة والديمقراطية والشفافية". وأضاف الخطيب: "لقد كانت الثقافة دائما انعكاسا لروح الشعب ولتاريخه ولتطوراته، ومن هنا أعتقد أن انتخاب الأستاذ ميهوبي، الذي عمل في مجال الثقافة والفكر والإعلام، سيشكل سابقة في تاريخ الدول العربية".

وتمنى المخرج النجاح والتوفيق لميهوبي، والشعب الجزائري الذي قدم مثالا في حب الوطن والتضحية، قائلا إنه "يستحق مستقبلا يليق به وبتاريخه".