نجح الجزائري كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي في تعزيز صدارته لترتيب هدافي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 أهداف بفارق 4 أهداف على حسين الشحات لاعب الأهلي الذي يحتل المركز الثاني .

وسجل كريم العريبي هدفين من أصل ثلاثة هي نتيجة فوز النجم الساحلي على بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة وليساهم في رفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي المصري والهلال السوداني .