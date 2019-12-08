تم جدولة محاكمة الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف حسان حمار في القضية التي تمت إدانته فيها بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا إلى 24 ديسمبر الجاري، حسب ما علم اليوم الأربعاء من محاميه الأستاذ أحمد شلي.

وصرح محامي الرئيس السابق لوفاق سطيف بأن محاكمة موكله في القضية التي تم إدانته فيها بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا بتهمة "التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية و النصب" وتم توقيفه بموجبها قد "تمت جدولتها بتاريخ 24 ديسمبر الجاري بعد استئناف الحكم الصادر عن محكمة سطيف أمام الهيئات المختصة" .

يذكر أن حسان حمار متابع قضائيا بعديد التهم في قضية فساد تتعلق بالتلاعب بعقار التعاونية العقارية "أم الحياة" التي منحت لها قطعتان أرضيتان عقب تأسيسها تم تقسيمهما على المستفيدين بمساحات محددة ثم تقلصت المساحات وبرز مستفيدون جدد حسب ضحاياه الذين وصفوا العملية بأنها "تحايل" .

كما تم من جهة أخرى جدولة محاكمة ذات المتهم في القضية المتابع فيها بجرم "الخيانة" و"اختلاس أموال خاصة" بتاريخ 29 ديسمبر الجاري وهي القضية التي أدين فيها حسان حمار بخمس سنوات حبسي نافذ، يضيف دفاع المتهم.

وكانت ذات المحكمة قد فصلت بالبراءة في قضية أخرى رفعها أحد الضحايا ضد حسان حمار بتهمة النصب، يضيف الأستاذ شلي الذي امتنع عن تقديم توضيحات أكثر بخصوص القضية.