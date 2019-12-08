تعهد عبد القادر بن قرينة المترشح للانتخابات الرئاسية، بإصلاح ما أفسدته العصابة ورموز النظام البائد الذي نهب ثروات الشعب الجزائري .

وقال بن قرينة في تجمع شعبي حاشد نظمه بساحة سوق الحجر بمسقط رأسه بولاية ورقلة مساء اليوم، أن المناظرة التلفزيونية أثبتت أن لديه برنامج حقيقي ينتشل الجزائر من محنتها .

وأشار بن قرينة ضمنيا، إلى أنه آن الآوان لأن يتولى أحد أبناء ولايات الجنوب، الحكم ذاكرا بالاسم كل الرؤساء الذين حكموا الجزائر والولايات التي ينحدرون منها، وأوضح في السياق: "أتعهد بخدمة هذا الشعب وتكريس حقيقة التوازن في التسيير في حال اختارني الشعب خادما " .

وأكد عبد القادر بن أنه ابن الحراك وسيظل وفيا للحراك ، مرددا شعار "الجيش الشعب خاوة خاوة "، وقال مرشح رئاسيات 12 ديسمبر الجاري، أن حمتله الانتخابية بدأها بساحة البريد المركزي وختمها بساحة الصمود بورقلة، داعيا أنصاره في كل الولايات بالتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع لإسقاط الوصاية الفرنسية .

وبخصوص من يروجون لقضية مرشح الجيش، قال بن قرينة أنه ليس مرشح الجيش "ولكن أطلب من كل جندي أن ينتخبني ".