فازت البحرين 1-صفر على السعودية في المباراة النهائية لتحرز لقب كأس الخليج لكرة القدم لأول مرة في تاريخها يوم الأحد.



وسجل محمد الرميحي الهدف الوحيد في الدقيقة 69 باستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة لتحقق البحرين أكبر إنجاز في تاريخها في كرة القدم.



وانتظرت البحرين 49 عاما لتنضم إلى قائمة الفائزين بلقب البطولة الإقليمية صاحبة الشعبية الكبيرة، بعد أن احتلت المركز الثاني أربع مرات جميعها قبل تحول البطولة لنظام المجموعتين في 2004.