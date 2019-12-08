صرح رجل الأعمال الروسي، فيكتور بوت، الذي قضى 25 عاما في أحد السجون الأمريكية، لوكالة “سبوتنيك”، أن السجناء الأمريكيين يصنعون أجزاء من الصواريخ المجنحة “توماهوك” بدقة عالية بطلب من وزارة الدفاع الأمريكية. وقال بوت: “لتشغيل السجناء (في أوقات الفراغ)، يتم توفير العمل لهم، ومعظم السجناء العاملين في ماريون يشاركون في صنع أجزاء لصواريخ “توماهوك”، وتوجد في المنطقة عدة مصانع لإنتاج هذه الصواريخ”. للإشارة، فإن فيكتور بوت هو تاجر أسلحة الأكثر شهرة وتأثيرا في العالم، عرف خصوصا ببيعه الأسلحة للدول التي تخضع لحظر من منظمة الأمم المتحدة، وقد لقبته بعض وسائل الإعلام بملك الموت أو تاجر الموت.



