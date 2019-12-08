لطالما هدد هذا العمود الكهربائي الحامل لتيار الضغط العالي حياة الناس، بمحاذاة الطريق الوطني رقم 8 بالمخرج الشمالي لمدينة تابلاط شرقي ولاية المدية، ولطالما أصبح أكثر تهديدا هذه الأيام بعدما عرته سيول المطر من التربة الكابحة لانحداره، رغم إنذارات صاحب الأرض التي أقيم عليها، إلا أن الغريب هو تماطل الجهات المعنية في تصحيح هذا الخطر، حتى أن صاحب الأرض، كما قال، اضطر إلى غلق محله التجاري “مقهى ومطعم” تفاديا لأي طارئ. فمن يتحمل مسؤولية عواقب سقوط عمود الكهرباء هذا.



