نجح شاب سوري يدعى محمد حاج عثمان، بعدما وصل أوروبا لاجئا قبل عدة سنوات، في أن يصبح اسما بارزا في مجال الحلاقة لنجوم كرة القدم في السويد. وبات الشاب الثلاثيني، الشهير باسم “عثمان”، مطلبا للعديد من نجوم كرة القدم السويدية والعالمية بفضل فنه ومهارته في عمله، وضيفا دائما على وسائل الإعلام المحلية. وبدأت قصة الحلاق السوري مطلع سنة 2015، عندما انطلق من مدينة مرسين التركية متجها إلى إيطاليا، على متن باخرة نقل بضائع كمهاجر غير شرعي. وعندما استقر به الحال في السويد، تعلم بعض مبادئ الحلاقة وطور مهاراته إلى أن استطاع العمل في أحد صالونات العاصمة السويدية ستوكهولم. وسهل حبه لكرة القدم ومتابعته لمباريات كرة القدم السويدية بناء علاقات جيدة مع بعض اللاعبين الذين كانوا يترددون على صالون الحلاق الذي يعمل به عثمان والتوصية به للاعبين آخرين. وسنحت لعثمان الفرصة لتصفيف شعر لاعبي منتخب تشيلي الأول لكرة القدم الذي حضر إلى مدينة ستوكهولم لخوض مباراة ودية أمام نظيره السويدي. ومن أبرز نجوم الكرة العالمية الذين كانوا زبائن لديه، أليكسيس سانشيز (إنتر ميلان الإيطالي)، كلاوديو برافو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أرتورو فيدال (برشلونة الإسباني)، ميكو البورنوز (هانوفر الألماني).



