أثنى العديد من سكان حي السلام بمدينة المشرية، لاسيما القاطنون أسفل مقبرة سيدي المربوح في الجهة المحاذية للوادي الذي تصدعت قناته الرئيسية بسبب أشغال حفر قامت بها البلدية وتباطأت في إعادة تصليحها، ما تسبب في تدفق مياه الصرف الصحي التي كونت بركا ومستنقعات مائية تنبعث منها روائح كريهة، على استجابة يومية “الخبر” إلى نداء الاستغاثة الذي أطلقوه. هذه الكارثة تناولتها “الخبر” في أحد أعدادها، ما عجل بتنقل وفد هام من المسؤولين الذين عاينوا الوضعية وأمروا بالشروع الفوري في تصليح القناة وردم المياه التي تسربت لإنهاء معاناة السكان ومنع وقوع كارثة بيئية.