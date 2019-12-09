ستشهد بلديتا سيدي موسى و براقي (الجزائر العاصمة) غدا الثلاثاء 10 ديسمبر انقطاعا في التموين بالكهرباء ابتداء من

الساعة السابعة (07:00) صباحا إلى غاية الساعة منتصف النهار (12:00).

وأوضح بيان لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز لجسر قسنطينة، أن هذا الانقطاع يندرج في إطار الأشغال الجارية على مستوى خط الضغط العالي 60 كيلوفولط.

أما المناطق التي سيشملها هذا الانقطاع في بلديتي سيدي موسى و براقي فهي حوش مريم و حوش حمزة و حي دهيمات و حوش لعميرات و حي سي جعفر.

و خلص البيان ذاته إلى أن مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لجسر قسنطينة تضع في متناول زبائنها الرقم 33 03 للاتصال 24/ 24 ساعة و طيلة أيام الأسبوع.