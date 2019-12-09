أعلنت البحرية البيروفية عن ضبط غواصة محملة بنحو 2000 كيلوغرام من المخدرات واعتقال أربعة أشخاص كانوا على متنها بالمياه البيروفية بالمحيط الهادي.

وأضافت البحرية في بيان أنه تم يوم السبت اعتراض الغواصة على بعد 178 ميلا بحريا قبالة سواحل البيرو بالقرب من /تالارا/ ، وهي مدينة تقع على الحدود مع الإكوادور.

ونفذت العملية دورية تابعة للبحرية، اتجهت بعد ذلك إلى ميناء /بيتا/ لاقتياد أفراد الطاقم الموقوفين و نقل المخدرات المحجوزة التي كانت على متن الغواصة إلى البر. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تقديم الموقوفين أمام الادعاء العام الإقليمي المتخصص في جرائم الاتجار بالمخدرات الذي سيقوم بإجراء التحقيقات اللازمة.

وتم اعتراض الغواصة بفضل عمل استخباراتي قامت به البحرية بالبلد الجنوب أمريكي.