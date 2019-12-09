انطلقت في الساعة الثامنة من صباح هذا الإثنين عملية الاقتراع على مستوى مكاتب التصويت المتنقلة عبر دائرة البرمة الحدودية (420 كلم جنوب - شرق ورڤلة) في إطار الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية أن العملية يتعلق الأمر بـأربعة مكاتب متنقلة مخصصة لمناطق رود الباقل وبركايز وحاسي بركين والقلتة لتمكين ما يقارب من 6.000 ناخب وناخبة مسجلين بالقوائم الانتخابية من الإدلاء بأصواتهم في هذا الاقتراع الذي تم تقديمه قانونيا بـ 72 ساعة، حسبما أوضح منسق مندوبية ولاية ورڤلة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي شمسة.

وقد زودت هذه المكاتب المتنقلة بالعتاد الانتخابي الضروري للسماح للناخبين من ضمنهم البدو الرحل والأفراد العسكريين بلباس مدني من أداء واجبهم الانتخابي في أفضل الظروف. كما يرافق تلك المكاتب المتنقلة أيضا ممثلو المترشحين الذين يخوضون غمار هذه الرئاسيات.

وتحصي ولاية ورڤلة هيئة ناخبة تعدادها 369.741 ناخبا وناخبة مسجلين على مستوى 220 مركز انتخاب التي تغطي 941 مكتب تصويت بما فيها المكاتب المتنقلة الأربعة المذكورة. وتم تجنيد ما يفوق 7.000 عون لتأطير هذا الحدث الانتخابي عبر الولاية .