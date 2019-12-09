أصدرت محكمة سطيف صبيحة اليوم ، حكما يقضي بسجن مدير التجارة لولاية سطيف "ع.ب" عامين حبسا نافذا فيما تم إدانة رئيس مصلحة قمع الغش بذات المديرية " ل.خ" بعام حبس نافذ، وتأتي هذه الأحكام بعد أن تورط مدير التجارة في الكثير من الأعمال المشبوهة التي عجلت بإثارة الكثير من الاحتجاجات بالمديرية وتذمر الإطارات والعمال، حيث تمت إدانته بتهم إتلاف محررات رسمية، التزوير واستعمال المزور ومنح امتيازات غير مستحقة ، وتبديد المال العام