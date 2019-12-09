كشف وزير الطاقة محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أن الجزائر ستعمد إلى تخفيض إنتاجها من البترول بمقدار 12 ألف برميل يوميا حسب آخر التزاماتها مع منظمة الأوبك، وهي "الحصة التي لن تؤثر على مداخيلنا من العملة الصعبة ولا على صادراتنا في هذه الفترة".

وأوضح عرقاب الذي حل ضيفا على القناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج "ضيف الصباح"، أن الدول الأعضاء في منظمة الأوبك بالإضافة للدول الـ 12 المشاركة في الدورة 177 للمنظمة، اتفقت على خفض جديد لإنتاج البترول من أجل خلق توازن في الأسعار التي شهدت تذبذبا في الأشهر الستة الماضية بفعل ضخ كميات كبيرة من البترول في السوق الأوروبية.

وأضاف عرقاب "إن الخفض سيمر من 102 مليون برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل بالنسبة للدول الأعضاء بالأوبك وكذا 12 دولة غير منتمية للمنظمة، وهو ما يتجسد في تقليص الإنتاج بمعدل 500 ألف برميل يوميا".

وأكد وزير الطاقة أنه "لا يمكن توقع الأسعار الدولية في المستقبل القريب لأن كل شيء مرتبط بالعرض والطلب، لذلك يجب التحكم في العرض لأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على المنتج والمستهلك معا، فالمنتج يجب أن يوفر أموالا للقيام باستثمارات في ميدان المحروقات للمحافظة على التوازن بين العرض والطلب".