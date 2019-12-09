نظم اليوم بضع مئات وقفة مساندة للانتخابات بالقرب من البريد المركزي، في المقابل نظم بضع مئات أيضا من الطلبة زوال اليوم، مسيرة أخرى رافضة لإجراء الرئاسيات في هذه الظروف.

ورفع المؤيدون شعارات مساندة لإجراء الرئاسيات وأخرى للجيش الوطني الشعبي.

في حين أن الطلبة رفعوا شعارات رافضة لإجراء الرئاسيات في مثل هذه الظروف، وإلى غاية كتابة هذه الأسطر فإن أعداد المشاركين في مسيرة الطلبة يتزايد.

وتحدث شهود عيان عن توقيف عدد من الطلبة بالقرب من البريد المركزي.