قررت اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالإجماع، اليوم الإثنين، في اجتماعها في مدينة لوزان السويسرية، حرمان روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية الكبرى لـ 4 سنوات.

وجاء القرار بعد توصيات من لجنة مراجعة الامتثال التابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بمنع روسيا من المشاركة في الأولمبياد لمدة أربع سنوات، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

وبالتالي ستحرم روسيا من استضافة البطولات الرياضية الدولية، ولن يتمكن الرياضيون الروس من التنافس في أولمبياد وبارالمبياد 2020 و2022 بطوكيو وبكين، ورفع علم البلاد.

كما فرضت اللجنة التنفيذية لـ"وادا" حظرا لمدة أربع سنوات على اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية الروسية.

وتستطيع روسيا الطعن بالعقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية.