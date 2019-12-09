أعلنت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون، اليوم الإثنين، أن المتعامل العمومي للهاتف النقال موبيليس الذي اكتتب للحصول على رخصة اتصالات سلكية ولاسلكية في مالي، قد تحصل على موافقة مؤقتة تمهيدا لحصوله على رخصة شاملة (الجيل 2، والجيل 3 و الجيل 4) للانتشار بهذا البلد المجاور.

وفي مداخلة لها على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكدت الوزيرة أن "المتعامل موبيليس تلقى رسالة كتابية من السلطات المالية تعلمه فيها أن عرضه التقني-المالي قد تلقى موافقة للحصول على رخصة شاملة".

وأوضحت الوزيرة، أن المتعامل قام في البداية بعرض مخطط مالي على مجلس مساهمات الدولة للحصول على رخصة متعامل للاتصالات السلكية واللاسلكية في مالي، مضيفة أن المتعامل قام بكل "ما هو ضروري من خلال تقديم ملف لدى سلطات الضبط المالية تمت دراسته ومناقشته مثلما هو الشأن بالنسبة لمكتتبين آخرين".

ويتعلق الأمر، بموافقة مؤقتة تمهيدا لمنح رخصة للمتعامل الجزائري الذي يتعين عليه التفاوض حول البنود التي سيتم إدراجها خلال الأسابيع القادمة قصد فتح فرع جديد لمجمع اتصالات الجزائر في مالي، حسب الوزيرة مضيفة أنه " يتعين على المتعامل التنقل (إلى مالي) للتوقيع على الوثائق وإتمام الاجراءات الأخيرة لاسيما المالية منها ثم الانطلاق في الأشغال".