يلتقي فريقا شبيبة القبائل ومولودية وهران، غدا الثلاثاء، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، لحساب تكملة لقاءات الجولة الـ 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والرغبة تحذوهما في افتكاك نقاط المباراة للانفراد بالمرتبة الثالثة.

وبالرغم من أن اللقاء سيجرى دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على الشبيبة، إلا أنها مطالبة باقتناص الفوز لا غير، لضرب عصفورين بحجر، فمن جهة، افتكاك المركز الثالث، ومن ناحية أخرى، محو آثار الهزيمة المسجلة في المنافسة القارية على يد الترجي التونسي (0-1) يوم الجمعة بملعب رادس لحساب الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا.

غير أن المهمة لن تكون في متناول "الكناري" كون أبناء "الحمري" تحذوهم الرغبة هم أيضا في انتزاع التعادل على الأقل الذي يكون كفيلا لهم بحجز المقعد الثالث بمفردهم في الترتيب العام.

ومعلوم أن مولودية وهران تتقاسم المرتبة الثالثة رفقة شبيبة الساورة برصيد 19 نقطة، أما الشبيبة القبائلية فتتواجد في الصف السابع بـ 17 نقطة.