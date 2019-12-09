استوردت الجزائر ما قيمته 2.30 مليار دولار من مجموعات (SKD) الموجهة لتركيب السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص والبضائع خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 2.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، مسجلة بذلك ولأول مرة انخفاض بـ 228.05 مليون دولار (-9 بالمائة)، حسبما أفادت المديرية العامة للجمارك.

ويعود تراجع مجموعات SKD، أساسا، لانخفاض واردات المجموعات الموجهة لتركيب السيارات السياحية وهذا بالرغم من تسجيل ارتفاع في المجموعات المستوردة الموجهة لمركبات نقل الأشخاص والبضائع.

وبلغت قيمة واردات مجموعة الأجزاء (SKD) الموجهة لتركيب المركبات الخفيفة، التي تشكل 16.42 بالمائة من هيكل واردات المنتجات الأساسية لمجموعة"منتجات التجهيزات الصناعية"، 1.73 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 مقابل 2.12 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018، أي ما يمثل تراجع بـ 392.49 مليون دولار (- 18.52 بالمائة)، حسب أرقام مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.

وخلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2019، بلغت قيمة واردات مجموعات SKD الموجهة للمركبات النفعية، التي تمثل 5.50 بالمائة من هيكل واردات

المنتجات الأساسية لمجموعة "منتجات التجهيزات الصناعية"، حوالي 578 مليون دولار مقابل 413.55 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، مسجلة بذلك ارتفاع قدره 39.76 بالمائة، حسب المعطيات المؤقتة للجمارك.