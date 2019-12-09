شهدت سواحل مدينة مرسى بن مهيدي في تلمسان، صباح اليوم، مأساة تراجيدية بعد غرق عشرة شبان حراقة ينحدرون من مدينة مغنية الذين قضوا نحبهم غرقا على بعد حوالي 10 كيلومترات من شاطيء موسكاردا.

وكان الضحايا انطلقوا، حسب روايات محلية، من شاطئ موسكاردا ببلدية مرسى بن مهيدي أقصى شمال غرب البلاد، حوالي الساعة الحادية عشر من ليلة أمس الأحد على متن قارب وعددهم 12 شابا.

وعند الساعة الثانية صباحا وبينما كانت باخرة صيد تابعة لأحد الخواص من مدينة مستغانم تقوم بنشاطها اكتشف الصيادون فيها أمر المفقودين، واشعروا حراس السواحل الذين هرعوا إلى الموقع وتمكنوا من إنقاذ شخصين كانا على قيد الحياة، في حين تم انتشال جثة ثالث فيما يبقى البحث متواصلا عن التسعة الباقين إلى حد كتابة هذه الأسطر.

مع العلم أن هؤلاء الحراقة كانوا متوجهين نحو اسبانيا انطلاقا من شاطيء موسكاردا في مرسى بن مهيدي وكلهم من مدينة مغنية ولم يكونوا يعرفون السباحة وتزامنت هجرتهم مع هيجان البحر والأمواج العالية ليلة أمس.