أصدرت اليوم مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والشخصيات الوطنية بيانا يدعو إلى مقاطعة انتخابات 12 ديسمبر.

ووصف الموقعون على البيان الاستحقاق الرئاسي المقبل بـ"المهزلة" التي يقودها نفس النظام بمحاولة استغلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة لصالحه.

وأضاف البيان أن اختيار هؤلاء المترشحين على المقاس هدفه "الحفاظ على النظام الاستبدادي والفساد".

وتابع البيان "لهذا السبب نحن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات والجمعيات والتعاونيات والمواطنين والشخصيات الوطنية الموقعين، ندعو رسمياً الجزائريات والجزائريين في الداخل والمهجر رفض وبأي وسيلة سلمية المهزلة الانتخابية في 12 ديسمبر".

وطالب البيان برفع العقبات أمام الحريات الفردية والجماعية والإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.

الموقعون على البيان:

جبهة القوى الاشتراكية، الحركة الديمقراطية والاجتماعية، حزب العمال، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الاتحاد من أجل التغيير والتطور، الحزب الاشتراكي للعمال، الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال الجزائريين، جزائرنا، حركة ابتكار، حركة "راج"، "أس، أو، أس" مفقودين، نقابة "السناباب"، نقابة "ساتاف"، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شخصيات وطنية، مثقفين، فنانين، صحافيين وجامعين، تجمعات الجالية الجزائرية والحراك.