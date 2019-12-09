تم توقيف رئيس دائرة بني صاف عين تموشنت عن مهامه بصفة تحفظية حسبما علم اليوم الاثنين لدى مصالح الولاية.

و يأتي قرار التوقيف التحفظي لرئيس دائرة بني صاف بناء على مقرر من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية وهذا "لأسباب مهنية" مثلما أبرزه ذات المصدر.

للإشارة فإن رئيس دائرة بني صاف سبق له و أن مارس نفس المهام على مستوى دائرة المالح (عين تموشنت) قبل أن يتم تحويله لشغل نفس المنصب بدائرة بني صاف في سياق الحركة الجزئية التي مست سلك رؤساء الدوائر شهر نوفمبر2018.