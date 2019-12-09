سيعرف برنامج الرحلات الجوية من وإلى فرنسا اضطرابات يوم غد الثلاثاء بسبب الإضراب الذي يشنه المراقبون الجويون الفرنسيون، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب ذات المصدر فان المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي طالبت شركات النقل الجوي بإلغاء 20 بالمئة من برنامج رحلاتها ليوم الثلاثاء 10 ديسمبر نحو المطارات الفرنسية الرئيسية.

وبسبب هذا الإضراب، تعلم شركة الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها المسافرين ان اضطرابا سيمس برنامج رحلاتها من وإلى فرنسا يوم غد الثلاثاء.

للتذكير، فد شهدت الرحلات الجوية من وإلى فرنسا اضطرابات يومي الخميس الجمعة الماضيين (5 و6 ديسمبر) بسبب الحركة الاحتجاجية التي تشهدها فرنسا منذ أيام تعبيرا عن رفضها لقانون التقاعد الجديد.