أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الإثنين في موقعها الرسمي على الأنترنت عن تأجيل كل المنافسات والتظاهرات الرياضية إلى غاية 15 ديسمبر بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الخميس 12 ديسمبر.

وأوضحت الهيئة الفيدرالية في بيان لها :" تعلم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كل الرابطات والأندية والجمهور العريض أن جميع المنافسات والتظاهرات الكروية، أُجلت من 9 ديسمبر الجاري، منتصف الليل حتى 15 ديسمبر منه على الساعة 6:00 صباحا"، مشيرة أن هذا التأجيل جاء مطابقا لقرار وزارة الشباب والرياضة القاضي بتعليق كل التظاهرات الرياضية خلال هذه الفترة.

وجاء قرار التأجيل، بسبب تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 12 ديسمبر. وبالتالي تم تأجيل لقاء شبيبة القبائل - مولودية وهران، إلى تاريخ لاحق، والذي يدخل في إطار تسوية رزنامة الجولة الـ13 من بطولة الرابطة الأولى، المبرمجة أساسا يوم الثلاثاء بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

ولن يتم إجراء الجولة الـ14 من الرابطة المحترفة الثانية في تاريخ 14 ديسمبر، بعدما كان مقررا أن تُلعب يوم السبت 14 ديسمبر.

ويمس هذا القرار أيضا مباراة كرة السلة بين المجمع البترولي - نادي كوسيدار، برسم تسوية رزنامة بطولة الجزائر، القسم الوطني الأول سيدات، المبرمجة أساسا يوم الثلاثاء (18:00) بقاعة حيدرة (الجزائر).