أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بيانا حول الشخص الموقوف مؤخرا، والذي كان ضم الطاقم الانتخابي المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر علي بن فليس.

وجاء في البيان " يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام أنه على ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص أفعال استخباراتية تخللت نشاط فريق الحملة الانتخابية لأحد مترشحي الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 12-12-2019 المنسوبة لأحد عناصر طاقمه الانتخابي، هذه الواقعة كانت محل تحريات أولية معمقة مكنت من توقيف المشتبه به".

وأضاف البيان أن المشتبه فيه "ب. ص" كان ضمن الطاقم الانتخابي للمترشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس.

وحسب نفس البيان فإن التحقيق الابتدائي أكد قيام الشخص الموقوف بأفعال استخباراتية لفائدة دول أجنبية كان قد وافاها وبصفة منتظمة بتقارير حول الوضع القائم في الجزائر عامة وحول ظروف تحضير الانتخابات خاصة.

وتابع بيان وكيل الجمهورية "الشخص محل التحقيق أكد أنه تعرف على المترشح المذكور سنة 2003، وأنه قدم له ولعائلته عدة خدمات منها تسوية إشكال متعلق بحساب بنكي مفتوح بتلك الدولة الأجنبية خاص به وبزوجته".

وختم البيان "قاضي التحقيق المخطر بملف القضية بعد سماعه للمتهم لدى الحضور الأول أصدر أمرا بوضعه رهن الحبس المؤقت".