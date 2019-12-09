أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عاشور بتروني، عن "تجديد الثقة" في شخص المدرب الفرنسي للفريق، برنارد كازوني، إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك عقب اجتماع استثنائي لأعضاء مجلس الإدارة، اليوم الإثنين.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قال المسؤول الأول للمولودية :"عقدنا اجتماعا لأعضاء مجلس الإدارة وتقرر خلاله الإبقاء على المدرب برنادر كازوني على رأس العارضة الفنية للمولودية إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب".

ليضيف:"بعد جولتين سيتم إسدال الستار على مرحلة الذهاب، حيث سنعمل على تقييم حصيلة الفريق ونتخذ القرار الأحسن لفائدة المولودية، سواء بالحفاظ على الطاقم الفني الحالي أو تغييره"، قال بتروني.

للتذكير أن عاشور بتروني، وجه اللوم للاعبيه، متهما البعض منهم بالتخاذل خلال الهزيمة التي تكبدها الفريق خارج ميدانه أمام اتحاد بلعباس (1-3)، السبت الفارط لحساب الجولة الثالثة من المحترف الأول.

وتراجعت نتائج فريق "العميد" بصفة "محسوسة" مؤخرا، حيث لم تحصد سوى نقطة واحدة خلال الجولات الثلاث الأخيرة للبطولة.

وكانت الهزيمة الثالثة لمولودية الجزائر هذا الموسم، ذات عواقب وخيمة، حيث سمحت لرائد الترتيب، شباب بلوزداد الفائز بميدانه على شبيبة الساورة (1-0)، بتعميق الفارق على "العميد" الذي أضحى بعيدا بأربع نقاط، قبل جولتين عن نهاية مرحلة الذهاب للمنافسة.