أفادت نشرية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية أنه يرتقب سقوط أمطار رعدية مرفوقة أحيانا بتساقط للبرد على عديد ولايات شرق الوطن و ذلك ابتداء من مساء اليوم الإثنين.

و أوضحت ذات النشرية الخاصة التي تمتد صلاحيتها من اليوم الإثنين على الساعة التاسعة مساء (21:00 ) إلى غاية الساعة التاسعة مساء (21:00) من يوم الثلاثاء، أن الولايات المعنية هي سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، و قالمة حيث تتراوح كميات الأمطار المتساقطة ما بين 30 و 50 ملم.

كما أوضح البيان أن ولايات أخرى معنية بهذه الأمطار التي ستكون مرفوقة برياح ورعود ويتعلق الأمر بكل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة و قسنطينة وذلك من يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة صباحا (03:00 ) إلى غاية الساعة التاسعة مساء (21:00) حيث ستتراوح كميات الأمطار المتساقطة ما بين 20 و 40 ملم.

و خلص المصدر ذاته في الأخير إلى أن أمواج قوية من شمالية إلى شمالية غربية ستضرب السواحل الممتدة ما بين دلس و الطارف.