أمطار و أمواج قوية على عدة ولايات

أخبار الوطن
9 ديسمبر 2019 () - واج/س.أ
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أفادت نشرية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية  أنه يرتقب سقوط أمطار رعدية مرفوقة أحيانا بتساقط للبرد على عديد ولايات شرق  الوطن و ذلك ابتداء من مساء اليوم الإثنين.   

و أوضحت ذات النشرية الخاصة التي تمتد صلاحيتها من اليوم الإثنين على الساعة  التاسعة مساء (21:00 ) إلى غاية الساعة التاسعة مساء (21:00) من يوم  الثلاثاء، أن الولايات المعنية هي سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، و قالمة  حيث تتراوح كميات الأمطار المتساقطة ما بين 30 و 50 ملم.

كما أوضح البيان أن ولايات أخرى معنية بهذه الأمطار التي ستكون مرفوقة برياح  ورعود ويتعلق الأمر بكل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة و قسنطينة  وذلك من يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة صباحا (03:00 ) إلى غاية الساعة  التاسعة مساء (21:00) حيث ستتراوح كميات الأمطار المتساقطة ما بين 20 و 40 ملم.

و خلص المصدر ذاته في الأخير إلى أن أمواج قوية من شمالية إلى شمالية غربية  ستضرب السواحل الممتدة ما بين دلس و الطارف.

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