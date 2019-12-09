تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة من حجز 2276 كبسولة أدوية تم تحويلها عن استعمالها لأغراض استغلالها مؤثرات عقلية حسب ما علم اليوم الاثنين من ذات السلك الأمني.

و قد بدأ التحقيق عقب تلقي معلومات تفيد بتحويل أدوية لأغراض استغلالها مؤثرات عقلية و إبرام صفقة بيع كمية هامة من الأدوية حسب ما أوضحه نفس المصدر مشيرا إلى أن التحقيقات المعمقة مكنت في البداية من تحديد مركبتين تستعملان في هذه التعاملات ثم المكان الذي تتم فيه العملية.



واضاف ذات المصدر انه تم نصب كمين مكن من توثيق أفراد هذه الشبكة في حالة تلبس و ذلك بالمنطقة الصناعية بالما و عددهم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 28 سنة وفقا لما ذكره نفس المصدر الذي أشار إلى أن تفتيش المركبتين سمح بحجز 2220 كبسولة لأدوية مزيلة للقلق و في الأخرى مبلغا ماليا.

و بموجب إذن من النيابة تم تفتيش منازل الأشخاص الموقوفين ليتم حجز على الخصوص 10 كبسولات و 46 قرصا لعلاج حالات مرضية تتعلق بالقلق الحاد حسب ما أكده ذات المصدر الأمني.

و قد تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين أحيل للجهات القضائية المعنية بتهم "تكوين مجموعة أشرار" و "نقل و توزيع و بيع منتجات صيدلانية بدون ترخيص" كما تمت الإشارة إليه.