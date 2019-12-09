تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة من حجز 2276 كبسولة أدوية تم تحويلها عن استعمالها لغرض استغلالها مؤثرات عقلية حسب ما علم اليوم الإثنين من ذات السلك الأمني.

وقد بدأ التحقيق عقب تلقي معلومات تفيد بتحويل أدوية لأغراض استغلالها مؤثرات عقلية وإبرام صفقة بيع كمية هامة من الأدوية حسب ما أوضحه نفس المصدر مشيرا إلى أن التحقيقات المعمقة مكنت في البداية من تحديد مركبتين تستعملان في هذه التعاملات ثم المكان الذي تتم فيه العملية.



وأضاف ذات المصدر أنه تم نصب كمين مكن من توثيق أفراد هذه الشبكة في حالة تلبس وذلك بالمنطقة الصناعية بالما وعددهم 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 28 سنة وفقا لما ذكره نفس المصدر الذي أشار إلى أن تفتيش المركبتين سمح بحجز 2220 كبسولة لأدوية مزيلة للقلق وفي الأخرى مبلغا ماليا.

وبموجب إذن من النيابة تم تفتيش منازل الأشخاص الموقوفين ليتم حجز على الخصوص 10 كبسولات و 46 قرصا لعلاج حالات مرضية تتعلق بالقلق الحاد حسب ما أكده ذات المصدر الأمني.

و قد تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين أحيل للجهات القضائية المعنية بتهم "تكوين مجموعة أشرار" و "نقل و توزيع وبيع منتجات صيدلانية بدون ترخيص" كما تمت الإشارة إليه.