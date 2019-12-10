أفادت نشرية جوية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية، أن رياح تكون أحيانا قوية تبلغ سرعتها أو تتجاوز 80 كلم في الساعة ، ستهب اليوم الثلاثاء على العديد من ولايات شرق الوطن مصحوبة بزوابع رملية محلية من شأنها تقليص الرؤية إلى حد كبير.

وأوضح المصدر نفسه، أن الولايات المعنية بهذه النشرية هي: جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف حيث تبقى مدة صلاحيتها سارية المفعول من السادسة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساء.

وتشمل هذه النشرية ولايات أخرى وهي: المسيلة، باتنة، أم البواقي، تبسة، خنشلة، بسكرة والوادي حيث تبقى مدة الصلاحية ممتدة إلى غاية مساء اليوم على الساعة 23:00 ليلا .

وستهب الرياح باتجاه شمال-غرب بسرعة بين 70/60 كلم/سا مع هبوب رياح قوية ستبلغ أو تتجاوز 80 كلم/سا.