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المسيرة الـ 42 ليوم الثلاثاء

أخبار الوطن
10 ديسمبر 2019 () - الخبر
الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"
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* المسيرة تخرج عن مسارها والطلبة يسيرون الآن في شارع ديدوش مراد.

* مسيرات سلمية حاشدة بعدة مناطق بولاية بجاية مطالبة بالتغيير الجذري ورافضة للرئاسيات.

 

الصورة: صفحة "بجاية كن المراقب"

 

* مشاركة كبيرة في مسيرة العاصمة تعد الأكبر منذ عدة أسابيع.

 

 الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

 

* ككل يوم ثلاثاء يشارك عدد كبير من المتظاهرين في مسيرة الثلاثاء الـ 42 ، الأخيرة قبل رئاسيات هذا الخميس، يتقدمهم الطلبة مرفوقين بمواطنين وانطلقت المسيرة كالعادة من ساحة الشهداء وتتقدم عبر المسلك الاعتيادي.

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