* المسيرة تخرج عن مسارها والطلبة يسيرون الآن في شارع ديدوش مراد.

* مسيرات سلمية حاشدة بعدة مناطق بولاية بجاية مطالبة بالتغيير الجذري ورافضة للرئاسيات.

الصورة: صفحة "بجاية كن المراقب"

* مشاركة كبيرة في مسيرة العاصمة تعد الأكبر منذ عدة أسابيع.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

* ككل يوم ثلاثاء يشارك عدد كبير من المتظاهرين في مسيرة الثلاثاء الـ 42 ، الأخيرة قبل رئاسيات هذا الخميس، يتقدمهم الطلبة مرفوقين بمواطنين وانطلقت المسيرة كالعادة من ساحة الشهداء وتتقدم عبر المسلك الاعتيادي.