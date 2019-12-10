المسيرة الـ 42 ليوم الثلاثاء
أخبار الوطن
10 ديسمبر 2019 () - الخبر
* المسيرة تخرج عن مسارها والطلبة يسيرون الآن في شارع ديدوش مراد.
* مسيرات سلمية حاشدة بعدة مناطق بولاية بجاية مطالبة بالتغيير الجذري ورافضة للرئاسيات.
الصورة: صفحة "بجاية كن المراقب"
* مشاركة كبيرة في مسيرة العاصمة تعد الأكبر منذ عدة أسابيع.
الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"
* ككل يوم ثلاثاء يشارك عدد كبير من المتظاهرين في مسيرة الثلاثاء الـ 42 ، الأخيرة قبل رئاسيات هذا الخميس، يتقدمهم الطلبة مرفوقين بمواطنين وانطلقت المسيرة كالعادة من ساحة الشهداء وتتقدم عبر المسلك الاعتيادي.