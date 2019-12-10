أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، إثر عمليات متفرقة بتمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام، 20 شخصا وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و 09 مولدات كهربائية و 10 مطارق ضغط و 05 أجهزة كشف عن المعادن و 2000 لتر من الوقود الموجه للتهريب، بالإضافة إلى لوحتين لتوليد الطاقة الشمسية و 03 أكياس من خليط خام الذهب والحجارة.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي وبالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بقسنطينة وغرداية، أوقفت ستة تجار مخدرات وضبطت 4383 قرص مهلوس، فيما حجزت مفرزة أخرى 5000 علبة سجائر بعين أميناس. كما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته بندقية صيد بدون وثائق بسطيف.

من جهة أخرى، تم توقيف 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وتبسة