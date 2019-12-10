تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية أنه في حالة عدم حيازتهم بطاقة الناخب أنهم بإمكانهم أداء واجبهم الانتخابي شريطة أن يقدموا وثيقة رسمية تثبت هويتهم.

وجاء اليوم الثلاثاء في بيان للسلطة أن "المواطنات والمواطنين المسجلين بالقوائم الانتخابية والذين لم يستلموا بطاقات الناخب، أنه بإمكانهم التقرب من مصلحة الانتخابات ببلدية إقامتهم لطلبها واستلامها".

وفي حالة عدم حيازة بطاقة الناخب، يمكن لهؤلاء المواطنات والمواطنين أن "يقوموا بواجبهم الانتخابي بمركز ومكتب التصويت المسجلين فيه، شريطة أن يقدموا وثيقة رسمية تثبت هويتهم".