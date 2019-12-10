دخل الإضراب في فرنسا، اليوم الثلاثاء، يومه السادس، احتجاجا على إعلان الحكومة الفرنسية عن "النظام الشامل" للتقاعد الذي يُفترض أن يحل محل النظام التقاعدي الحالى.

يستمر إضراب عدد من القطاعات، في مشهد يطغى عليه شبه شلل في البلاد، حيث سادت حالة من الفوضى فى حركة النقل بالعاصمة باريس، خاصة المترو الذي تم إيقاف تسعة خطوط من أصل 16، وكذلك إيقاف حركة 7 حافلات من أصل 25 حافلة نقل عام.

ودعت النقابات إلى مظاهرة جديدة، بعد النجاح الذي حققته الاحتجاجات منذ اندلاعها، الخميس الماضي، وشارك فيها 800 ألف شخص، لإبقاء الضغط على الحكومة التي يفترض أن تعلن، غدا الأربعاء، عن مضمون مشروعها لإصلاح نظام التقاعد.