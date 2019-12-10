أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، أن وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم عملية الحج يمكنها سحب دفتر الشروط.

وأضاف الديوان عبر صفحته الرسمية "فايسبوك"، أن عملية سحب دفتر الشروط لتنظيم الحج والعمرة لموسم 2020 م/ 1441 هـ، تكون عبر بوابة الحج (bawabetelhadj.dz) أو الموقع الرسمي للديوان (onpo.dz )

وأضاف ذات المصدر، هذه العملية ستكون ابتداء من يوم غد الأربعاء، ويودع الملف يدويا مع تقديم وصل الدفع الأصلي ووصل التسجيل ببوابة الحج لدى مصالح الديوان بمديرية نشاط الحج الكائن مقرها بشارع محمد عليلات، جوار مسجد عبد الحميد بن باديس ببلدية القبة.

وأضاف الديوان، أن آخر أجل لإيداع الملفات سيكون يوم الأحد 22 ديسمبر على الساعة الثانية عشر منتصف النهار.